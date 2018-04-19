بالصور.. محمد منير يغادر المستشفى

خرج الفنان المصري محمد منير، من مستشفى “دار الفؤاد” بأكتوبر في القاهرة، بعد فترة علاج دامت أسبوعًا، ووافق الأطباء على خروجه بعد الاطمئنان على صحته، حيث حرص العاملون في المستشفى على التقاط الصور التذكارية مع “الكينج”، قُبيل مغادرته للمستشفى.

وكان “منير” قد تعرّض لوعكة صحية انتقل على الفور بعدها إلى المستشفى، وانتهت عملية الجراحة التي تمت في “الحالب” بالنجاح، بعدما ظل المطرب المصري يومين داخل العناية المركزة، ومنها انتقل إلى غرفة عادية، وحرصت عائلة النجم الكبير وأصدقاؤه على التواجد معه حتى خروجه من المستشفى.

وصرح محمود منير، مدير أعمال الفنان محمد منير، أن الحالة الصحية للكينج في تحسن بعد الجراحة التي أجراها صباح الخميس الماضي في مستشفى دار الفؤاد، وتكلّلت بالنجاح.

يذكر أن “منير” كان قد أحيا قبل أسبوعين حفلًا غنائيًا كبيرًا في الأقصر، في ختام فعاليات مهرجان “الأقصر عاصمة الثقافة العربية”، حضرها أكثر من 60 ألف شخص.