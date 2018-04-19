محسن محيي الدين يكشف دوره في “التاريخ السري لكوثر” وعلاقته بليلى علوي (فيديو إرم )

قال الفنان المصري محسن محيي الدين، إنه يشارك في تصوير فيلم سينمائي بعنوان “التاريخ السري لكوثر”، موضحًا أنه يجسد شخصية طبيب نفسي يستعين به أحد الأحزاب لتطبيق أفكاره؛ لإنجاح الحزب في الانتخابات.

وأضاف في لقاء خاص مع موقع “إرم نيوز”، خلال مشاركته في احتفالية افتتاح كلية علوم السينما والمسرح بجامعة بدر، أن الفيلم بطولة الفنانة ليلى علوي وزينة، ونخبة كبيرة من النجوم، ومن إخراج محمد أمين، مشيرًا إلى أن الفيلم يتناول موضوع استغلال بعض الأحزاب في فترة من التاريخ للشباب؛ للوصول إلى أغراضها السياسية.

وعن كواليس الفيلم، قال محسن إن هناك علاقة صداقة عمل طويلة تربطه بالفنانة ليلى علوي منذ الطفولة، حيث قدم معها بعض الأعمال الفنية، إذ شارك معها في فيلم يحمل اسم “من أجل الحياة”، جسد خلاله شخصية لص يدعي أنه من عائلة كبيرة وغنية.

يذكر أن الفنان المصري محسن محيي الدين تألق في فترة الثمانينيات والتسعينيات، وتزوج من الفنانة نسرين واعتزلا الفن، ثم عاد هو مرة أخرى، وشارك في أعمال فنية متميزة، منها “وداعًا بونابرت”، و”إسكندرية ليه”.