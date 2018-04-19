أيمن الشيوي قاضيًا في “قانون عمر”.. وضيف شرف في “كلبش2” (فيديو إرم)

قال الفنان المصري أيمن الشيوي، إنه سيطل على جمهوره في شهر رمضان المقبل من خلال عملين، الأول مع الفنان حمادة هلال في مسلسله “قانون عمر”، حيث يلعب دور قاض يحمل أبعادًا إنسانية، ويصدر بعض الأحكام على حمادة هلال.

وأضاف في لقاء خاص مع موقع “إرم نيوز”، خلال حضوره احتفالية افتتاح كلية علوم السينما والمسرح بجامعة بدر، أن مشاركته الثانية في رمضان ستكون عبر مسلسل “كلبش 2” مع الفنان أمير كرارة، وعدد كبير من النجوم، مشيرًا إلى أنه سيكون ضيف شرف في المسلسل بحلقتين فقط.

وأعرب الشيوي عن سعادته بمشاركة الفيلم المصري “يوم الدين” إخراج أبو بكر شوقي في مسابقة مهرجان “كان” السينمائي، لافتًا إلى أن مشاركة أي فيلم مصري في أي مهرجان عالمي، شرف للفن المصري ولكل الفنانين المصريين.

يذكر أن الفنان المصري أيمن الشيوي شارك في العديد من الأعمال الفنية المتميزة، منها: “مأمون وشركاه”، و”سرايا عابدين 2″، و”ألف ليلة وليلة”.