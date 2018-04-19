شقيق ميغان ماركل: ليست صادقة مثل ديانا

قال توماس ماركل، الأخ غير الشقيق للممثلة الأمريكية، ميغان ماركل، إن عرسها الملكي مزق عائلته، مشيرًا إلى رفضها دعوة أقاربها لحضور حفل زفافها على الأمير البريطاني هاري.

واتهم “توماس”، الذي يبلغ من العمر 51 عامًا، “ميغان” بنسيان جذورها ومحاولة تصوير نفسها على أنها الأميرة ديانا الجديدة، وفقًا لما نقلته صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية.

وأكد “توماس” للصحيفة: “تحب ميغان تصوير نفسها كشخصية إنسانية تحب الأعمال الخيرية، ولكنها لم تظهر أي من تلك الأشياء لعائلتها، إنها تقدم عرضًا زائفًا لحياتها، وقرأت ذات مرة أنها تريد أن تصبح مثل الأميرة ديانا”.

وتابع “توماس” هجومه على “ميغان”، موضحًا: “كان الجميع يعشق ديانا لأسباب صادقة وحقيقية، وهو ما تريده ميغان، ولكن أتوقع عدم حدوث ذلك، إنها ليست صادقة مثل ديانا”.

لم ير “توماس” أخته من طرف والده منذ العام 2011، عندما حضرت مع زوجها آنذاك المنتج الأمريكي ” تريفور انغلسون” جنازة جدتها في مدينة “لوس أنغلوس”.

وكان “توماس” قد قال لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الشهر الماضي، إنه لم يتلق بعد دعوة لحضور الزفاف الملكي يوم 19 مايو/أيار المقبل، متوقعًا أن تتم دعوته.

يُذكر، أن سامانثا ماركل، الأخت غير الشقيقة لميغان، وجهت أمس الأربعاء انتقادات حادة للأمير هاري، طالبة منه أن “يسترجل” ويمنع خطيبته من تجاهل أسرتها، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.