انتقادات حادة تطال سمية الخشاب وأحمد سعد بسبب “صورة العمرة”

تعرّضت الفنانة المصرية سمية الخشاب، وزوجها المطرب الشعبي أحمد سعد لموجة انتقادات حادة من قِبل جمهوريهما بعد قيامهما بنشر صور خاصة بهما أثناء أداء العمرة في السعودية، وظهورهما في أوضاع رومانسية، رآها كثيرون أنها غير مناسبة للموقف، ولا تتناسب مع المكان المقدّس.

وتحرص سمية على إظهار سعادتها الدائمة في كل موقف، أو رحلة، من خلال الصور على صفحتها بموقع “إنستغرام”، ونشر زوجها لنفس الصور في نفس الوقت عبر صفحته.

ونشرت سمية صورة لها مع زوجها وهو يميل عليها، معلّقة بعبارة:”صباح الفل”، لتتلقّى انتقادات حادة، وتعليقات ساخرة، من بينها:”بطّلوا افورا بقى، والله أحمد ده لو طلّع عينك بردو هتبيّني إنّكم كويسين، والنّاس مش محتاجة تعرف ده، والله أنتِ اتجوزتي وخلاص، افرحي بنفسك لنفسك مش لازم تبيّني ده”، و “مرار طافح”، و”أنتم في شرم الشيخ و لا رايحين تتعبّدوا.. مش قادر يحترم نفسه لحد ما يخلّص العمرة ..لا و فرحانين إنكم بتنشروا الصور الغبية دي ..قابلوا بقى التعليقات”.

كما كتب نشطاء:”هل التمايل عليها يناسب مكانًا مقدسًا زي ده؟”، لتقوم سميّة بعد ذلك بنشر صورة لها مع سعد وشقيقته أثناء تناول المشروبات دون تعليق عليها، في محاولة على ما يبدو لدفع متابعيها لتجاوز صورة العمرة.

وانتقلت الانتقادات الحادة من صفحة سمية إلى صفحة زوجها بعد نشره الصورة الأولى، ليتلقّى بدوره هجومًا قاسيًا تضمن سوء اختياره لسمية كزوجة، والإشادة بطليقته الفنانة ريم البارودي، حيث كتب أحمد نفس تعليق زوجته على نفس الصورة:”صباح الفل”.

وعلّق محبوه بعبارات قاسية من بينها:”والله ريم أحسن منها”، و”أُقسم بالله ريم أحلى بكتير”، و”ربنا يتقبلها منكما، بس لازم ترجعوا مختلفين وتبتعدوا عن عمل المحرمات، مش تروّحوا وترجعوا زي ما أنتم” و”ارحمونا بقى” و”حضن الأم يدفي”، في تهكم وسخرية على فارق السن بينهما، كون سمية تكبر زوجها بقرابة 15عامًا، و”ملقتوش حاجة تعملوها قلتوا تتسلوا” و”دي عمره والا إيه”.

ولجأ أحمد سعد لتكرار ما فعلته سمية بنشر الصورة الثانية أيضًا دون تعليق، في الوقت الذي دافع فيه بعض المتابعين عن الصورة الأولى بتعليقات من بينها:” إيه الحُرمة في واحد ومراته متصورين صورة تذكارية في السعودية.. ودول مش في الحرم عشان تقولي كده.. وحتى لو في الحرم الصور مش حرام”.

وظهر أحمد سعد في الصورة مرتديًا بنطالًا، وتي شيرت أبيض، وقبعة، ونظارة سوداء، فيما ظهرت سمية بنظارتها السوداء مرتدية عباءة سوداء.

وقد أثار زواج أحمد سعد، وسمية، حالة من الجدل، بعد نفيهما وجود علاقة حب بينهما، كذلك بسبب فارق السن بينهما، وتم الزواج في الفيلا الخاصة بسمية وسط حضور عدد قليل من الأصدقاء وأسرتيْهما.