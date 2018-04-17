بالفيديو.. إعلامي يحرج الموديل العراقية شمس: هل حقق صاحب “البنتلي” غايته منك؟

أحرج إعلامي برنامج “سنابرز” الذي يُعرض على شبكة أوتار، الموديل العراقية شمس، وذلك خلال استضافته لها في البرنامج، بعد أن سألها عن الهدية التي وصلتها مطلع هذا العام.

وتلقّت شمس هدية عبارة عن سيارة “بنتلي” بمناسبة رأس السنة، ما دفع الإعلامي إلى سؤالها عن الشخص المجهول صاحب الهدية، متسائلًا عن غاية هذا الشخص من تقديمها، وهل وصل إلى غايته؟

واستنكرت شمس سؤاله، قائلة:”ليش ذكرت السيارة الفخمة، وايد هدايا تجيني أنزّلها على سناب شات؟”.

فأجابها:”لأنها أحدثت ضجة”.

لكن المودل العراقية علّقت:”أنت داخل في قلب وعقل الشخص إلّي جابها عشان تعرف عنده غاية أو لا، أنت تتهم إنسانًا ترى، شوف أبو بنتلي قاعد يتهمك ترى، ليش أنت ما جتك هدايا طول حياتك؟ كل واحد يجيب هدية على مستواه، يعني هدية رأس السنة”.

وبشأن العلاقة التي تجمعها مع صاحب “البنتلي” امتنعت شمس عن الإجابة.

يذكر أن شمس كانت قد نشرت عدة مقاطع عبر “سناب شات”، تكشف تلقيها هدية، حيث قامت بفتح علبة صغيرة مغلّفة، مبيّنة أنها لا تعرف ما في داخلها، أو من صاحبها، لتكتشف أن داخلها مفتاح سيارة “بنتلي”، ثم توجّهت إلى السيارة، ولاحقًا قالت إنها عرفت صاحب الهدية، دون أن تكشف عن هويته.