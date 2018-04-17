وفاة والد الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب

توفي اليوم الثلاثاء، والد الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب؛ بعد صراع طويل مع المرض، حيث جرى نقله إلى أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية.

وقال مصدر مقرب من العائلة لـ”إرم نيوز”، إن والد الفنانة شيرين تعرض لأزمة صحية مضاعفة بعد صراعه مع المرض، استمر لسنوات، وجرى نقله، مساء أمس، إلى أحد مستشفيات العاصمة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

ويأتي ذلك بينما لا تزال شيرين تحتفل مع المغني المصري حسام حبيب بشهر العسل؛ إثر زفافهما قبل أيام.

ونقل موقع فوشيا، أن والد شيرين لم يحضر زفافها؛ لأنها تبرأت منه في السابق، وفي يوم زفافها، اختارت شقيقها ليكون وكيلاً عنها في عقد القران، رافضة أن يكون والدها وكيلاً لها.

وأضاف أن شيرين تتجنب دائمًا الحديث عن والدها في شتى مقابلاتها التلفزيونية.