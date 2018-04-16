الممثلة الإباحية دانيالز تثير جلبة لدى حضورها جلسة تخصّ ترامب

وصلت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز إلى محكمة في نيويورك الإثنين لحضور جلسة بشأن وثائق صودرت من المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحقيق اتحادي قد يسلط الضوء على المعاملات التجارية والعلاقات الشخصية للرئيس.

وتخطى المصورون حواجز خارج قاعة المحكمة في مانهاتن سعيا لالتقاط صور لدانيالز حين وصلت مرتدية سترة وتنورة أرجوانية اللون.

وتخوض دانيالز معركة قضائية منفصلة مع مايكل كوهين محامي ترامب بشأن حصولها على 130 ألف دولار في إطار اتفاق في عام 2016 في مقابل التزامها الصمت بشأن علاقة جنسية بينها وبين ترامب قبل عشرة أعوام.

وكان مصدر مطلع على المداهمات قال الأسبوع الماضي إن المعلومات التي يسعى إليها مكتب التحقيقات الاتحادي تشمل تفاصيل بشأن المال الذي حصلت عليه دانيالز.