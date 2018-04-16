إعلامي مصري يظهر بعربة فول على الهواء (فيديو)

ظهر الإعلامي المصري جابر القرموطي على الهواء وهو يقف على عربة فول ممهور عليها جملة “فول القرموطي”.

وقال القرموطي خلال برنامجه «مانشيت»، إن سبب ظهوره بهذه الهيئة هو موافقة البرلمان على مشروع قانون عربات الطعام المتنقلة، ما يتعلق ببائعي الفول ومصدريه وآكليه.

وأضاف الإعلامي المثير للجدل بسبب تكرار ظهوره بطرق مختلفة: “من يقف على عربة الفول لابد أن يكون حاصلا على مؤهل عال أي خريج “جامعة”، وعمره لا يقل عن 18 عاما.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

ويثير القرموطي جدلا بين رواد مواقع التواصل بشكل دائم بسبب تكرار ظهوره بطرق مختلفة بحسب ما يقتضيه موضوع الحلقة فقد يرتدي زي عامل القمامة أو النقاب أو صياد أو تي شيرت رياضي خلال حديثه عن كل موضوع على حدة، كما يصطحب بعض الحيوانات والطيور في برنامجه لو كان الموضوع متعلق بهم.