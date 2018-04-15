“قبلات وأحضان” في أول غناء مشترك لشيرين وحبيب بعد زواجهما (فيديو)

وسط حضور جماهيرى كبير، أحيا أحدث زوجين في الوسط الفني، المصريين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، أمس السبت، أول حفل مشترك بينهما في الدار البيضاء بالمغرب، في أجواء رومانسية تجلت على خشبة المسرح بينهما.

وحرص حبيب على مشاركة زوجته حفلها الغنائي، من خلال غنائهما الدويتو الشهير “كل ما أغني”، الذي جمع بينهما في 2016، وكان الشرارة التي أثارت الشكوك حول وجود علاقة حب تجمعهما.

وتبادل الزوجان الرقص والقبلات والأحضان، على أنغام “كل ما أغني”، وسط صيحات الجمهور، وفور انتهاء الأغنية عزفت لهما الفرقة موسيقى “زفة العروسين”.

وبتلقائيتها المعتادة كشفت شيرين خلال الحفل عن إحدى صفات زوجها، موضحة: “حسام بيخجل من الجمهور.. لكن أنا لا”؛ ما أثار ضحك جميع الحاضرين.

واحتفل الزوجان ببداية شهر عسلهما، في دولة الكويت، حيث أحيت شيرين هناك حفلاً ساندها خلاله حبيب بتقديم وردة لها، قبل أن يتوجها إلى المغرب لإحياء حفل آخر لشيرين، ومن المقرر أن يسافرا إلى باريس وبيروت قبل العودة إلى القاهرة مطلع الشهر المقبل.

وفوجئ الجمهور أخيرًا، بزواج الثنائي شيرين وحبيب، في الـ 7 من أبريل الجاري، في حفل زفاف عائلي نظم بفيلا والدة العريس، حضره أصدقاؤهما المقربون.

وتكتم العروسان على خبر زواجهما لآخر لحظة؛ ما جعل أخبارهما محط اهتمام متابعي مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن.

وقبل أشهر من زوجهما، حرص حبيب وشيرين على نفي كل ما تردد من إشائعات حول ارتباطهما، مؤكدان أنهما صديقان مقربان.

وحُسم الجدل قبل ساعات من زواج العروسين، بعد أن نشرت شيرين وحبيب، عبر حسابهما على “فيس بوك” و”إنستغرام”، سورة “الفلق” في التوقيت نفسه، ما اعتبره البعض محاولة لمنع الحسد.