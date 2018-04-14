بالفيديو.. تامر حسني يثير غضب الصحفيين والجمهور بعد الاعتداء عليهم بالضرب في حفله

شهد حفل الفنان تامر حسني بجامعة بدر في القاهرة، حالة من الهرج والمرج وسوء التنظيم من جانب شركة تالنت لصاحبها وليد منصور، والتي قامت بمنع الصحفيين ومراسلي الفضائيات من تغطية الحفل.

وحدثت مشادات ومناوشات في بداية الأمر، بعد أن تمسك الصحفيون ومراسلو القنوات الفضائية بحقهم في التغطية، فمنعهم منظمو الحفل، وإدارة الجامعة، بمعاونة بودي جاردات تم الاستعانة بهم.

وقام البودي جاردات بالاعتداء على الصحفيين ومراسلي القنوات، وتكسير معداتهم، الأمر الذي أغضب باقي الصحفيين المتواجدين فعبروا عن اعتراضهم واشتد الصراع، بعد أن قام الـ “بودي جارد” بضرب عدد من الصحفيين واحتجاز آخرين داخل مقر الجامعة.

وامتد الاعتداء إلى أكثر من ذلك، إذ طال الضرب عددا من الجمهور في مقر الحفل، ما أثار غضب الكثير من الصحفيين والجمهور.