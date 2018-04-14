تفاصيل علاقة ميغان ماركل السرية بطباخ كندي قبل لقائها الأمير هاري (صور)

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية للمرة الأولى عن تفاصيل العلاقة السرية للممثلة الأمريكية، ميغان ماركل بطباخ كندي، قبل أسابيع قليلة من لقائها مع الأمير هاري.

وقالت الصحيفة إن الطاهي الكندي كوري فيتيلو يتشابه بشكل صارخ مع الأمير هاري وهما شابان وسيمان ولديهما مظهر لا يقاوم، فلا عجب أن كليهما سيطرا على قلب نفس المرأة.

وساعدت علاقة ميغان السرية لمدة عامين بكوري على رفع معنوياتها؛ بعد انهيار زواجها الأول من المنتج السينمائي تريفور إنجيلسون في أغسطس 2013، وفقًا للصحيفة.

وتمكنت “ديلي ميل” من كشف تفاصيل العلاقة من خلال مقابلات حصرية مع والدة كوري والدائرة المحيطة لماركل خلال سنواتها في تورنتو، عندما كانت تصوّر سلسلة مسلسل “الدعاوى”.

وباعتبارها من عشاق الطعام والأطباق المحملة بالسعرات الحرارية، فإن ميغان ماركل تحب تناول الطعام في الخارج، وأعربت الممثلة عن إعجابها بمطعم Harbord Room ومالكه الطاهي الكندي كوري فيتيلو، الذي كان يتعلم طهي الطعام عندما كان طفلاً من قبل جدته الإيطالية، وبدأ أعماله الأولى في تقديم الطعام من منزله في بلدة ريفية هادئة، عندما كان في الخامسة عشرة من عمره.

وبعد أن ترددت كثيرًا على المطعم، بدآ علاقة مكثفة استمرت لقرابة عامين، ما جعل الكثيرين في دائرتهم يعتقدون أنها ستنتهي بالزواج، وبدأت قصة حبهما بعد عام من طلاقها من تريفور إنجيلسون وانتهت قبل فترة قصيرة من لقائها الأمير هاري.

وقضت ميغان عيد الميلاد عام 2015 مع عائلة فيتيلو، حيث بقيت لعدة أيام في منزلهم الحديث في برانتفورد، غرب تورنتو.

ورغم انفصالها عن ابنها، امتدحت والدة الطاهي الكندي ماركل، قائلة: “إنها امرأة جميلة وذكية جدًا ومشرقة للغاية، وشخصية دافئة وصادقة، استمتعنا كثيرًا بالوقت الذي قضيناه معها”.