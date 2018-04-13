ريهام عبدالغفور: القبلات تشعرني بـ”القرف” وأمي قاطعتني بسبب حارة اليهود (فيديو)

أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور أنها تغيرت وتطورت كثيرا بالوقت الحالي عن بدايتها الفنية ولم تعد تنظر للأمور بسطحية وأصبحت أكثر تحررا في اختياراتها، ولكنها مازالت ترفض أداء المشاهد الساخنة والقبلات ولا تتصور أنها يمكن أن تؤديها في يوم من الأيام.

وقالت النجمة المصرية – في مقابلة ببرنامج “أنا وأنا” على قناة “أون اي”- أنها تشعر بـ”القرف” من اداء القبلات، لافتة إلى أنه هذا سبب حقيقي ولكن ليس السبب الرئيسي الذي يمنعها من ادائها.

وأضافت ريهام عبدالغفور أنها كانت ترفض في بدايتها أن ترتدي “المايوه” في الأفلام ، ولكن حاليا تفكيرها تغير ويمكن أن ترتديه إذا تطلب الدور خاصة وأنها ترتديه في الحقيقة، كما أنها تظهر بفساتين مكشوفة و”شورت” في الأفلام لذا فالأمر عادي.

وأوضحت أنه على الرغم من أن زوجها نصف ألماني ونصف مصري ويتميز بسعة الفكر إلا أن تقديمها لمشاهد ساخنة أمر مرفوض بالنسبة له ولن يرضي عنه.

وأشارت الممثلة المصرية إلى أن تحفظ وصرامة والدتها سبب عدم قبولها للعديد من الأدوار، مضيفة أن والدتها قامت بمقاطعتها أكثر من أسبوعين بسبب أدائها لدور راقصة في مسلسل “حارة اليهود” على الرغم من أنها لم تقم بأي حركات إغراء كما لم ترتد بدلة رقص.