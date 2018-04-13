بالفيديو.. لحظة مقتل فنانة حامل لرفضها طلب شخص بـ”الرقص”

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام رجل بإطلاق نار على فنانة باكستانية حامل، تدعى سامون (تبلغ 24 عامًا)؛ وذلك بسبب رفضها طلبه بالرقص.

وكانت سامون تغني، في اللحظة التي قام بها بعض الحضور بتنفيذ رغبة القاتل ورمي النقود عليها أثناء غنائها على خشبة مسرح. وحين طلب منها القاتل لاحقًا الرقص رفضت ذلك؛ فعاجلها بطلقات من مسدس يحمله.

وتم نقل سامون إلى المستشفى لكنها كانت قد توفيت، في حين تم القبض على القاتل؛ بتهمة قتل الأم وجنينها.

وقال زوج الفنانة في تصريح، إن زوجته كانت حاملًا في الشهر السادس، وهذا الأمر شكل عائقًا لها؛ بحيث لم يكن بإمكانها الرقص أثناء الغناء.