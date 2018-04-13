فيفيان مراد: لم أجد من يخطف قلبي وأتمنى أن يجمعني “دويتو” بهذا الفنان

كشفت الفنانة اللبنانية فيفيان مراد عن أبرز كواليس أعمالها الفنية، والتي تستعد لها، وتعاونها للمرة الثانية مع المخرج فادي حداد، وعلاقة الصداقة التي تجمعها بالفنان راغب علامة، وسبب عزوفها عن الزواج.

وتعيش الفنانة اللبنانية فيفيان مراد حالة نشاط فني متواصل خلال هذه الأيام، بعد نجاح كليبها الأخير “غل بقلبي غل” في عيد الحب، كما أهدت جمهورها أغنية رومانسية جديدة بعنوان “أحبك موت” في شم النسيم، لتكون على تواصل دائم معهم.

وقالت فيفيان في حوار مع “إرم نيوز” إنها تحب التنوع بإصداراتها الغنائية، معبرة عن سعادتها بنجاح أغنيتها الأخيرة “أحبك موت”، خصوصًا وأن كلماتها ناعمة ومعبرة.

وأشارت إلى أنها لم تقدم الأغنية لشخص معين، لكنها تتابع ردود الفعل على الأغنية فور طرحها، مبدية سعادتها بإعجاب الجمهور بها، فيما أبدت موافقتها على طرح ألبوم، بشرط أن تكون كل أغانيه جديدة، ولا يحتوي على إصدارات أغانيها السابقة.

وحول صداقتها مع الفنان راغب علامة، أشارت “فيفيان” إلى أنها تستفيد من خبرته ونصائحه وذكائه، مضيفة: “وإن قدر الله وجمعهما ديو غنائي، فستكون سعيدة الحظ، فهي تتمنى ذلك”.

وأوضحت “فيفيان” أنها لم تبتعد عن اللهجة المصرية في أغانيها، فقد قدمت أغنية “عظيمة يا مصر” من قبل لأنها تحب مصر، لكن أغانيها تلك أصبحت قليلة لأنها لم تعثر على الكلمات واللحن المناسب لها باللهجة المصرية.

وأكدت حرصها على أن تنوع بين اللهجات العربية المختلفة في أعمالها، إذ لن تتردد في قبول أغنية مصرية لو وجدت عملًا مناسبًا.

وأعربت عن سعادتها بنجاح كليب “غل بقلبي غل” الذي شهد تحضيرًامكثفًا مع المخرج فادي حداد قبل تصويره، مشيرة إلى أنها لم تتدخل في فكرة الكليب، حيث عرض عليها المخرج فكرة مميزة، أعجبت بها فور طرحها عليها.

وقالت “فيفيان” إن “هذا التعاون هو الثاني مع فادي حداد، ولن يكون الأخير، فهناك أعمال أخرى سوف تجمع بينهما، لأنها تشعر أنه المخرج رقم واحد وملك بالإخراج”.

وحول مواهبها التمثيلية التي ظهرت في كليب “غل بقلبي غل”، بينت أنها لا تمانع من دخول مجال التمثيل، فهناك أعمال درامية وسينمائية عُرضت عليها، كاشفة عن دور بطولة عُرض عليها، لكنها لم تتعاقد رسميًا عليه.

وأوضحت “فيفيان” أنها رومانسية بطبعها، وتميل إلى الكلاسيكية في حياتها، ورغم رومانسيتها إلا أنه لا يوجد حب في حياتها حتى الآن.

وأشارت فيفيان مراد إلى أن “لديها مواصفات في حبيبها، بأن يكون صريحًا وبعيدًا عن المظاهر التافهة وبسيط في حياته، وأن يكون من خارج الوسط الفني، ورجلًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى”، لافتة إلى أن سبب عزوفها عن الزواج حتى الآن هو عدم مصادفتها للرجل الذي يمكن أن يخطف قلبها.