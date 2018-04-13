“ميشيل ساردو” يعتزل الغناء في حفل مؤثر (فيديو)

أعلن نجم الغناء الفرنسي ميشيل ساردو، اعتزاله رسميًا، حيث أحيا آخر حفل له، بعد مسيرة فنية استمرت أكثر من نصف قرن.

واختار ساردو بلدة “بولون بيانكور” شمال فرنسا لإحياء آخر حفلاته، وبلغ عدد الحضور 4500، من بينهم العديد من المشاهير مثل جان بول بيلموندو .

وأدى ساردو خلال ساعتين الأغاني الشهيرة التي ميزت مسيرته، مثل «Les bals populaires »، و«la maladie d’amour»، و« je vole »، كما قدم بعضًا من أغانيه الحديثة.

وبحسب موقع “لوباريزيان” الفرنسي، فإن الجمهور استقبل الفنان بحرارة كبيرة، كما لوحوا بمناديل الوداع، فيما انتهى الحفل والدموع بأعين ساردو وجمهوره.

وكان النجم أعلن السنة الماضية بأنه سيقوم بجولته الغنائية الأخيرة ويعتزل بعدها، وأحيا خلالها 82 حفلًا حضرها 400 ألف متفرج .

ووعد المغني جمهوره خلال الحفل بلقاء قريب ولكن كممثل، حيث يشارك في عمل مسرحي سيعرض خلال النصف الثاني من عام 2019.

ويعتبر ميشيل ساردو من أشهر المغنين الفرنسيين، ويلقب بـ”وحش الخشبة”، إذ اكتسب موهبته الفنية من جد وأبوين اشتهروا في مجال التمثيل.

وطبعت أغانيه أجيالًا من عشاق الأغنية الفرنسية عبر العالم، كما أنه لطالما أثار الجدل حوله، ككاتب كلمات وملحن ومغن بسبب المواضيع التي يختارها، كأغنية “نساء الثمانينات” التي جلبت عليه سخط المدافعين عن حقوق المرأة.