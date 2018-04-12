نادين لبكي ممثلة للعرب.. مهرجان “كان” يعلن قائمة أفلام مسابقته الرسمية

أعلن مهرجان كان السينمائي، اليوم الخميس، عن مسابقته الرسمية التي تضم 18 فيلمًا، من بينها فيلم اللبنانية نادين لبكي “كفر ناحوم” والذي يعد المشاركة العربية الوحيدة في المنافسة.

وكشف منظمو المهرجان أن المخرج الإيراني جعفر بناهي، الذي يواجه وضعًا معقدًا في بلاده على خلفية نشاطه المعارض، يشارك بفيلم “ثلاثة وجوه”، فيما سيفتتح المهرجان بفيلم “الكل يعلم” لمواطنه الإيراني أصغر فرهادي.

وتتنافس أفلام للفرنسي جان لوك غودار والإيطالي ماتيو غارون والأمريكي سبايك لي، إلى جانب أسماء أخرى، في المسابقة الرسمية للمهرجان الذي يقام في الفترة من 8 إلى 19 أيار مايو المقبل.

وقال مدير المهرجان تييري فريمو إن أفلامًا أخرى قد تضاف في اللحظة الأخيرة.

وثمة 3 نساء يتنافسن للفوز بالسعفة الذهبية وهن، إلى جانب نادين لبكي، الفرنسية إيفا أوسون عن فيلم “لي في دو سوليي” (بنات الشمس)، والإيطالية إلي روهرواشر التي تقدم “لاتسارو فيليتشي”.

ويشارك في المسابقة الرسمية، كذلك، المخرج الروسي، الموضوع تحت الإقامة الجبرية، كيريل سيريبرينيكوف بفيلم “ليتو” (الصيف).

وينوي مهرجان كان الطلب من سلطات إيران وروسيا السماح للمخرجين بناهي وسيريبرينيكوف بالمجيء إلى فرنسا لتقديم عمليهما.

وقال فريمو إن السلطات الإيرانية “ستتلقى رسالة من جانبنا ومن جانب السلطات الفرنسية للسماح لجعفر بناهي بمغادرة أراضيها وتقديم عمله والتمكن من العودة إلى بلاده”.

ويعتقد أن رسالة التماس مماثلة ستوجه إلى روسيا.

وبحسب نقاد متابعين لهذا المحفل السينمائي الكبير، فإن المسابقة الرسمية تبدو سياسية الطابع عمومًا في المواضيع التي تتناولها الأفلام، وكذلك تبعًا لهوية بعض المخرجين المشاركين الذين يواجهون ضغوطات من قبل سلطات بلادهم.

ولا يهتم مهرجان كان، الذي يعد الأهم على مستوى العالم، بمن يعبر السجادة الحمراء، ولا يكترث بالنجوم، وإنما يركز على القضايا والهموم التي تعاني منها السينما، ويسعى كذلك إلى الدفاع عن صناع السينما في وجه السلطات التي تصادر حريتهم.

ويعتمد المهرجان على معايير صارمة ودقيقة في اختيار بضعة أفلام من بين مئات الأفلام التي تتقدم للمشاركة، وهو ما يعني أن مجرد الوصول إلى المسابقة الرسمية يعد نجاحًا، في حد ذاته، للمخرج بمعزل عن الفوز بالسعفة الذهبية.