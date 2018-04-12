نجل عادل إمام: أسوأ لحظات حياتي عندما يحضر الزعيم عروض أفلامي

قال الممثل الشاب محمد إمام، نجل الزعيم عادل إمام، إن أسوأ لحظات حياته كما وصفها، حينما يحضر والده فيلمًا له في السينما، قائلًا:”ببقى مش على بعضي”.

وجاء ذلك تعليقًا على سؤال المحاور في برنامج “انسيدر” عّما إذا كان الزعيم يبدي رأيه في أفلامه، أم يحتفظ برأيه لنفسه.

وفيما يتعلق بسبب وقف التعاون بين الزعيم ونجله منذ آخر عمل بينهما في 2014 بمسلسل “صاحب السعادة”، قال محمد إمام إنه إذا عُرض عليه عمل يجمعه بالزعيم لن يعترض، ولكن إلى الآن لم تُعرض عليه أعمال للمشاركة مع والده خلال الفترة الأخيرة.

وعمّا إذا كان يستشير والده في أي شيء يتعلق بالوسط الفني، ذكر محمد إمام أنه عادة يحب أن يستطلع آراء من حوله، ولكنه في النهاية ينفذ ما يريده فقط.

وحرص عادل إمام على حضور فيلم “جحيم في الهند” لمحمد إمام في السينما 2016، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، وإيرادات ضخمة تخطت الـ 30 مليون جنيه.

ويجهز محمد إمام لفيلم جديد تحت اسم “ليلة هنا وسرور”، وتشاركه البطولة ياسمين صبري للمرة الثانية بعد “جحيم في الهند”، بالإضافة إلى بيومي فؤاد، ورحاب الجمل.