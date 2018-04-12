“عادتها ولا هتشتريها”.. يسرا تغير اسم مسلسلها في اللحظات الأخيرة

“عادتها ولا هتشتريها”، مثل شعبي مصري انطبق على الفنانة يسرا، التي اتخذت قرارًا مفاجئًا بتغيير اسم مسلسلها الجديد “بني يوسف” قبل أيام من انطلاقه في الموسم الرمضاني المقبل.

يسرا بدا عليها عدم الاقتناع بعنوان مسلسلها الجديد، واستقرت في اللحظات الأخيرة مع المخرج محمد علي وشركة “العدل جروب”، على أن يكون “لدي أقوال أخرى” الاسم النهائي والمناسب للأحداث.

ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي تعمل يسرا على إدخال تعديلات على أعمالها الدرامية، بل تعد الرابعة خلال السنوات الأخيرة.

ففي رمضان الماضي، عرض مسلسلها “الحساب يجمع”، الذي كان يحمل في السابق عنوان “على سلم الخدامين”، وبعد تصوير عدد من مشاهده أصبح “تحت أمر السيادة”، إلى أن استقرت يسرا في النهاية على الاسم الذي عرض عليه.

ولم يختلف الأمر مع مسلسلها الذي عرض في رمضان 2016، بعد أن شهد عنوانه تغييرات عدة قبل خروجه في صورته النهائية، فمن “خيط حرير”، إلى “رصاصة رحمة”، إلى أن استقرت يسرا على الاسم النهائي “فوق مستوى الشبهات”.

و”نكدب لو قلنا ما بنحبش”، الذي عرض في 2013، حمل في البداية عنوان “إنهم لا يأكلون الخرشوف”، لكن تم تغييره إلى الاسم الأول؛ نظرًا لصعوبة فهم الثاني لدى الجمهور.

يذكر أن مسلسل “عادتها ولا هتشتريها”، حمل بين طياته الكثير من الأحداث التي تدور حولها شخصية البطلة التي تجسدها يسرا.

وتؤدي يسرا دور مستشارة قانونية متقاعدة، يتوفى ابنها إثر حادث أليم، لتكتشف بعد ذلك العديد من الحقائق التي تورطها مع الوقت في إحدى الجرائم.

ومؤخرًا، نجح التلفزيون السعودي في الحصول على حقوق عرض مسلسلات شركة “العدل جروب”، والتي يأتي على رأسها مسلسل يسرا بالتزامن مع عرضه على قناة “ON” الفضائية.

و”عادتها ولا هتشتريها” بطولة يسرا، ونجلاء بدر، وشيرين رضا، وأحمد حاتم، ومحمد شاهين، وجينا سليم، وهدى المفتي، تأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، وخالد أبو بكر، وعبد الله حسن، وإخراج محمد علي، وإنتاج العدل جروب، وجمال جروب.