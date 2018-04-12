بالفيديو.. كويتية تهجو مشاري بويابس بقصيدة بعد إساءته للكويتيات

لم يمض سوى أيام قليلة على مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجمع نجم السوشيال ميديا مشاري بويابس بمواطنته عارضة الأزياء دانا الطويرش، في غرفة فندق، وسط انتقادات شنها متابعون، ووصفوا سلوكهما بـ”غير الأخلاقي”، حتى عادت الانتقادات تطال “بويابس” مرة أخرى، على خلفية وصفه الكويتيات بـ”القبيحات”.

وعلى إثر إساءة “بويابس” للكويتيات، انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُسمع فيه صوت كويتية وهي تهجو مشاري بقصيدة، ردًا فيها على إساءته.

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وقالت، خلال توثيقها للافتة إعلانية تحمل صورة مشاري: “يا مشاري بوياس في قلبي كلمتين، ودي أقولهم لك يوم الاثنين، ترى كل الكويت منك زعلانين، لانك تقول إن بنات الكويت مو حلوين، وأنت يامشاري خشمك طوله مترين، وأذونك مشنتحين، وملامحك تقول يمنيين، والله لو لبستك وزار وخنجر تقول واحد من الحوثيين، (..) قاعد تتغزل بفوز بكلمتين، تطلع مع دانة وتقلها خاطري بياسمين، عيب هذي مو اخلاق الكويتيين (..) اثقل ترى الثقل زين، فديتك لا تزعل من كلامي، وتكون من الديمقراطيين”.

مواطنة تعلق على تصرفات بويابس ..! وتقصف نصف الجبهة..بأبيات شعر داعمه الطوفه????????????????#مشاري_بويابس pic.twitter.com/V5nax7KK0b — Bader_AlfaselⓂ️ (@alfaselq) April 9, 2018

وخرج مشاري في رد على القصيدة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “تويتر”، مبينًا أنه بطريقه لاتخاذ إجراءات قانونية ضد صاحبتها، واصفًا إياها بـ”الصخلة”: “جاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صخلة الخط السريع وشوارع الديرة مليانه كاميرات وشكرًا”.

وانقسم ناشطون إلى فريقين بشأن القصيدة وتصريحات مشاري ضد صاحبتها، إذ رأى فريق منهم أن المسألة لا تستحق إجراءات قانونية، وأن المرأة لم ترتكب خطأ بل قامت بالرد على إساءته للكويتيات، فيما أيد آخرون موقفه، معتبرين أن قصيدة المرأة مهينة، ويجب محاسبتها عليها.

ولا تزال قضية مقطع الفيديو الذي ظهر فيه مشاري مع دانة يثير انتقادات بين متابعيه، معتبرين أن المقطع أساء له وإلى شعبيته.