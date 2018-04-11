بالفيديو.. نيرمين الفقي تكشف جوانب من حياتها الخاصة

أعربت الفنانة المصرية نيرمين الفقي عن استيائها من تعرضها للظلم في الوسط الفني، معلّقة: “الفن ليس له عزيز وللأسف فهمت هذا متأخرًا جدًا”.

وأضافت، خلال حوارها عبر برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع على فضائية “سي بي سي”، أنها لم تبتعد عن الفن خلال السنوات الماضية بإرادتها، بل كان هناك من يطلق شائعات زواجها واعتزالها الفن لإبعادها عن الساحة الفنية.

وقالت نيرمين إنه رغم أنها تصنف ضمن جميلات الدراما، إلا أنها لا ترى نفسها جميلة، موضحة أنها استردت 10 كيلو من وزنها بعد أن كانت فقدتها لعدم اقتناعها بشكل وجهها وهو نحيف.

وتحدثت الفقي عن طباعها، موضحة أنها هادئة تحب النظام والوحدة وحريصة، ولا تنفق أموالها دون وعي أو في شراء أشياء جنونية، أما هواياتها المفضلة فهي الصيد؛ لأنه يعلمها الصبر فضلًا عن قضائها معظم وقتها في المطبخ.