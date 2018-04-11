السجن 30 عامًا لمغني راب أمريكي رصدت الشرطة مسدسًا في كليبه الغنائي

قضت محكمة أمريكية بسجن مغني راب يُدعى ديندر ماركيوس روغرز الشهير بـ”ليزك” 30 عامًا لإدانته بجرائم الأسلحة النارية إثر ظهوره في كليب غنائي يحمل مسدسًا.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن “ليزك”، يبلغ من العمر 25 عامًا، ظهر في كليب “No Air” يلوح بالسلاح أثناء غنائه عن العنف المسلح بجوار مغني راب آخر.

وأظهر الكليب لحظة تفتيش ضابط شرطة لسيارة أحد أفراد عصابة وعدم إلقاء القبض عليه رغم حيازته سلاح.

وأوضح موقع “ساكرامنتو بي” الأمريكي، أنه تم إخطار ضباط الشرطة بالفيديو بعد نشره يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وعثر ضباط شرطة مقاطعة ساكرامنتو على “ليزك” اليوم التالي أثناء تناوله وجبة العشاء في مطعم سوشي خرج منه بعد ذلك ليستقل سيارة مرسيدس.

وعندما فتش ضباط الشرطة السيارة عثروا على مسدس “غلوك 21” بجوار خزينة بها 17 طلقة نارية ومسدس “غلوك 27” آخر مع 12 طلقة نارية في سيارة أخرى ركبها “ليزك”.

ويقضي “ليزك” عقوبته في السجن لارتكاب عدد من الجرائم منها إطلاق النار عدة مرات على عضوين بعصابة مسلحة منافسة، وحيازة سلاح ناري مخبأ في السيارة.