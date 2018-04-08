راسل كرو يطرح مقتنيات شخصية في مزاد لتسديد نفقات طلاقه (صور)

طرح النجم الأسترالي راسل كرو جزءا بسيطا من مقتنياته الشخصية في مزاد درّ عائدات قدرها ثلاثة ملايين دولار تقريبا من شأنها أن تساعده في تسديد نفقات طلاقه.

وقد نظّم مساء السبت مزاد في سيدني تحت اسم “راسل كرو: ذي آرت أوف ديفورس” (راسل كرو: فنّ الطلاق) تضمن 227 قطعة من مقتنيات الممثل، كان الهدف منه جمع المال لتسديد نفقات طلاق راسل كرو المكلف جدا من زوجته دانييل سبنسر.

وقد فاق حصاد هذا المزاد توقعات دار “سوذبيز”، محققا إيرادات بقيمة 3,7 ملايين دولار أسترالي (2,8 مليون دولار أميركي تقريبا).

وغرّد الممثل الذي احتفى السبت بعيد ميلاده الرابع والخمسين “لا بأس بهذا المجموع لدوام عمل مدته خمس ساعات”.

وأشاد غاري سينغر المدير العام للفرع الأسترالي من دار “سوذبيز” بهذا المزاد “المثمر جدا”، منوّها خصوصا بالمعروضات المأخوذة من فيلم “غلادييتر” التي لقيت إقبالا كبيرا، علما أن كرو حاز بفضل دوره فيه أوسكار أفضل ممثل.

فقد بيعت نسخة كاملة من العربة الرومانية المستخدمة في فيلم ريدلي سكوت هذا بسعر 65 ألف دولار أسترالي، في حين كانت التقديرات تتراوح بين 5 و10 آلاف دولار.

وذهبت الدرع التي كان ماكسيموس (راسل كرو) يضعها في نهاية الفيلم بسعر 125 ألف دولار أسترالي، علما أن سعرها الأولي كان مقدرا بين 20 و30 ألفا. وتم شراء سيف خشبي مقدر بين 600 و800 دولار، في مقابل 20 ألفا.

وحضر راسل كرو شخصيا وقت المزايدة على آلة كمان استخدمها القبطان جاك أوبري في “ماستر أند كومندر: ذي فار سايد أوف ذي وورلد” لبيتر وير.

وهو صرّح “استمتعت كثيرا بتحضير هذا المزاد”، مشيرا إلى أن هذه الآلة الموسيقية “عزيزة” عليه.

وهذا الكمان العائد للعام 1890 هو من صنع الإيطالي لياندرو بيزياش، وهو ذهب بسعر 135 ألف دولار أسترالي. كما بيع زيّ ارتداه الممثل في هذا الفيلم الملحمي في مقابل 115 ألف دولار.

وتضمنت المعروضات أيضا تحفا فنية ومجوهرات وأسطوانات ذهبية للمغني الأميركي جوني كاش.

وقال سينغر إن راسل كرو “يهوى تجميع التحف ولديه غرف مليئة بالقطع المجمعة” خصوصا في دارته في سيدني، مشيرا إلى أن “أحدا لن يلاحظ أننا أخذنا 227 قطعة”.