شاهد كيف بدت شيرين عبدالوهاب في حفل زفافها على حسام حبيب (فيديو وصور)

احتفلت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في وقت متأخر من مساء السبت، بزواجها من الفنان حسام حبيب، في حفل عائلي أقيم في إطار ضيق واقتصر حاضروه على بعض الأقارب والمقربين فقط.

وثار جدل كبير خلال الأيام الماضية حول حقيقة زواج الفنانين من بعضهما، في ظل التكتم الذي لازم ارتباطهما، قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن الزواج.

ونشرت شيرين عبر حسابها في “إنستغرام” صورة عقد زواجها من مواطنها حبيب، وقالت فى أول تعليق لها عقب انتهاء حفل زفافهما: “ربنا يفرح كل الناس”.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقاطع مصورة من حفل الزفاف ظهرت فيها شيرين وزوجها يتراقصان على أغنيات لهما.

وظهرت الفنانة المصرية تتراقص مع طفلتيها مريم وهنا إلى جوار زوجها حسام، في لقطة أثارت إعجاب الحضور، وقد ظهر الأربعة ممسكين بأياديهم في مشهد عائلي لافت.

وارتدت الطفلتان فستانين مشابهين إلى حد كبير لفستان والدتهما، فيما جلس العريس إلى جوار عروسه وقبل يدها أمام الكاميرات في مشهد يعكس العلاقة الدافئة بينهما.

Happy family ????❤ Posted by Ultras Sherine on Saturday, April 7, 2018

#زواج_شيرين مبروك رسمياً ارتبطوا بحبك ياشيرين وربي يسعدك ياروح قلبي ويارب خطوه جميله تتبسطي بيها طول العمر???????????? @sherine @hossamhabib pic.twitter.com/w7gVgy6Wtv — Ryana ???? (@sherineR1m) April 7, 2018