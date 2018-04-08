زواج حسام حبيب وشيرين يثير الجدل

يبدو أن فرحة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بزواجها من مواطنها الفنان حسام حبيب، لم تمر دون إثارة للجدل حول بعض القضايا التي رصدها المتابعون.

النفي المتكرر

تعرضت شيرين وزوجها حسام حبيب لكثير من الانتقادات عقب الإعلان رسمياً عن زواجهما، وذلك لعدة أسباب منها نفي زوجها أكثر من مرة لمقربين له بأن علاقته بشيرين هي علاقة أخوية، وهو ما أكدته شيرين -أيضاً- في تصريحات سابقة، دون تأكيد أحدهما على وجود علاقة عاطفية حتى لو كانت في بدايتها.

وزاد من الانتقادات نشر شيرين وزوجها لسورة الفلق عبر الصفحات الخاصة بهما على موقع “إنستغرام”، في إشارة منهما لتجنب الحسد بالآية الكريمة ودون ذكر أي تفاصيل حتى تم كشف حقيقة الزواج من خلال مقربين قبل ساعات من الحفل.

هنا ومريم

حرصت شيرين على اصطحاب طفلتيها هنا ومريم في غالبية تحركاتها منذ عقد القران المصور بالصوت والصورة، وصولاً إلى الرقص مع زوجها على أنغام الموسيقى الهادئة.

وانتقد بعض النشطاء حرص شيرين على وجود طفلتيها في تلك المشاهد، إذ رأى البعض أن وجود الأطفال بالشكل الذي تم لم يكن موفقاً.

ملابس شيرين

تعرضت ملابس شيرين وحذاؤها للانتقادات والسخرية، بعد ظهورها بفستان أبيض بسيط رافضة ارتداء فستان زفاف، قامت باستبداله لاحقا بفستان آخر ملون، إلا أنه في النهاية لم تكن ملابس شيرين جاذبة لمحبيها، كما هو متوقع منها في مثل هذا اليوم.

ولم تكن الانتقادات التي وجهت لملابس شيرين أقل من التي وجهت للحذاء الذي ظهرت به، إذ ارتدت حذاء بكعب طويل، أثار انتباه النشطاء والمعجبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.