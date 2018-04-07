هاني شاكر يفتتح “علي الضحكاية”.. كيف يؤمن النجوم بدائل عن مداخيل الفن؟  (صور)

“الفن ملوش أمان”، نصيحة اتبعها عدد من النجوم، خلال السنوات الأخيرة، من أسلافهم في الوسط الفني، بعد أن شاهدوا المعاناة التي تعرضوا لها في نهاية المطاف، على الرغم من الشهرة والثراء اللذان كانا يحيطان بهم في بداية مشوارهم.

لذا حرص عدد من النجوم، على اقتحام عالم البزنس، في محاولة لتأمين مستقبلهم، بعيدًا عن أضواء الفن.

هاني شاكر

على أنغام أغانيه الشهيرة، افتتح أمير الغناء العربي، هاني شاكر، مطعم وكافيه “علي الضحكاية”، أمس الجمعة، بمنطقة المهندسين بالقاهرة، في حضور نخبة من الفنانين، والإعلاميين والسياسيين.

والكافيه الذي اقتبس اسمه من أحد أغاني شاكر الشهيرة، زينت جدرانه بصور نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، من بينهم، الموسيقار عمر خيرت، ووائل جسار، وجورج وسوف وغيرهم.

أحمد حلمي

وتعد المشروعات الخاصة بالطعام والشراب الأنجح في مصر، الأمر الذي جعل الفنان أحمد حلمي، يقتحم عالم البزنس في 2010 بافتتاح مطعم وكافيه “برايتشينجو” بالقاهرة.

المطعم لم يكن مشروع حلمي الوحيد، لكنه حرص على امتلاك حق توكيل من إحدى شركات المحمول الكبرى، لحصر الإعلانات والبانرات الخاصة بها عليه.

وخرج حلمي من دائرة نجم الشباك، إلى صناعة السينما، من خلال تأسيسه شركة “شادوز” للإنتاج الفني والتوزيع، بمشاركة زوجته منى زكي.

عشقه للفروسية وامتلاكه اسطبلًا كبيرًا يضم صفوة الخيول العربية وأندرها، جعل أحمد السقا يدخل عالم التجارة من خلال بيعها وشرائها، إلى جانب نادي فروسية بمدينة 6 أكتوبر.

ويمتلك السقا، إلى جانب ذلك، معرضًا للسيارات بمصر الجديدة بالقاهرة، ويعمل على تأجير بعضها لشركات الإنتاج السينمائية.

أحمد عز

فضل الفنان أحمد عز، أن يتجه إلى البزنس من خلال السنوات الماضية، من خلال ناد رياضي، والذي يعتبره الأقرب إلى قلبه واهتماماته، ويحرص عدد من المشاهير على التردد عليه، وعلى رأسهم، المطربة أصالة وزوجها المخرج طارق العريان.

الهواري وغادة عادل

المخرج مجدي الهواري، يمتلك شركة إنتاج “يونيكورن”، تشاركه فيه زوجته الفنانة غادة عادل.

وأنتجت الشركة العديد من الأعمال الفنية، كان آخرها مسلسل “الشارع اللي ورانا”، الذي يعرض حاليًا على قنوات “CBC”.

محمد منير

ابن النوبة “الكنج” محمد منير، فضل أن يخوض تجربة البزنس بطريقة أخرى، من خلال بنائه فندقًا سياحيًا بمدينة أسوان، يقع أمام منزله الذي اشتراه هناك.

حنان ترك

سعت الفنانة حنان ترك إلى توفير الراحلة للمحجبات والمنقبات، من خلال تخصيص كوافير وكافيه خاص بهن فقط، بحي مصر الجديدة بالقاهرة وأطلقت عليه اسم “صبايا”، بجانب إنشاء مجلة “نونة” المختصة بالفتيات والأطفال.

شعبان عبدالرحيم

المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، الذي كان يعمل في السابق “مكوجي”، قرر عدم الاكتفاء بالغناء، ودخول تجربة البزنس من خلال إنشاء مقهى بلدي يحمل اسم “شعبولا”، و”محمصة لب” بحي المريوطية بالقاهرة.

السبكي

بدأ المنتج محمد السبكي، حياته العملية من خلال محلات الجزارة التي كان يملكها والده “حسن السبكي”، وفي عام 1985 افتتح نادي فيديو بالتعاون مع شقيقة أحمد السبكي؛ لتسويق شرائط الأفلام الأجنبية.

وبعد سنوات، أصبح الأخوان يمتلكان أكبر شركة إنتاج فنية في الشرق الأوسط، لكنهما في نفس الوقت لم يتخليا عن محلات الجزارة حتى الآن.

حسين فهمي

“أنا أعمل بالتجارة.. والتجارة شطارة ولا تحتاج إلى موهبة”، هكذا علق الفنان حسين فهمي، في إحدى تصريحاته الصحفية، على امتلاكه مركب “سويس إير”، الذي يقع على كورنيش النيل.

وعلى نفس المركب، احتفل حسين فهمي بزفافه على لقاء سويدان، بجانب شقيقه مصطفى فهمي، الذي أقام بها زفافه على الفنانة رانيا فريد شوقي.

وسعى عدد من النجوم، في السنوات الأخيرة، إلى تأجير الفيلات الخاصة بهم لشركات الإنتاج والتصوير من بينهم، الراحل نور الشريف، وحورية فرغلي، وأشرف عبدالباقي.