مصدر مقرب من شيرين عبدالوهاب ينهي الجدل حول أنباء زواجها من حسام حبيب

أكد مصدر مقرب من الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب صحة الأنباء التي تدور حول زواجها على المغني المصري حسام حبيبي، موضحا أن الفرح سيكون غدا دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، إنه بالفعل سيتم الزواج اليوم السبت ، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يأتي هذا في ظل الصمت التام الذي يلتزمه الفنانان رغم انتشار أخبار تفيد بزواجهما اليوم السبت بسرية تامة على أن يقتصر الاحتفال على دعوة المقربين فقط.

كانت أنباء قد انتشرت من فترة حول زواجهما، ولكن حسام حبيب نفى بشكل قاطع أن يكون هناك أي مسعى من هذا القبيل، مؤكدا إن كان هذا صحيحا فسيعلنه للناس فليس في الزواج شيء يعيبه.

ولكنه هذه المرة يحاول تفادي أي تواصل مع وسائل الإعلام وهو ما زاد الشكوك حول صحة الأمر، وما زاد الشكوك أكثر لدرجة وصلت لدى البعض لحد اليقين نشر حسين حبيب والد حسام حبيب صورة ابنه حسام وشيرين وكتب عليها تعليق ” ابني وعروسته” ليعود وينفي ذلك بدعوى أنه كان يمزح كأن التراجع جاء برغبة من ابنه.

ونشر الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”، صورة تجمع بين شيرين وحسام وعلق عليها قائلا: ”مبارك زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب .. والعرس غدًا وما لا تعرفونه قريبًا.. فماذا تقولون للعروسين؟”.

وسبق للإعلامي ربيع هنيدي أن انفرد بخبر ارتباط الفنان العراقي كاظم الساهر بفتاة تُدعى “سارة التونسية”، وذلك عبر حسابه الرسمي إنستغرام.

وجمع كليب “كل ما أغني” الذي تم طرحه في أغسطس 2016 كلا من حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب ومن ذاك الحين شوهد الاثنان مرارا سويا.