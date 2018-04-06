أنباء عن زواج المطربة شيرين من الفنان حسام حبيب

تداول إعلاميون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواج الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من المطرب الشاب حسام حبيب.

ونشر الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”، صورة تجمع بين شيرين وحسام حبيب قائلًا:”مبارك زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب .. والعرس غدًا وما لا تعرفونه قريبًا.. فماذا تقولون للعروسين؟”.

وسبق أن تم تداول أخبار حول زواج شيرين من صديقها المقرَّب الفنان والملحن حسام حبيب، والذي قدّمت معه ديو غنائيًا بعنوان “كل ما أغني”.

وبحسب ما تم تداوله سابقًا، فإن الزواج تم بسرية تامة، وما زاد من إمكانية صحة الخبر تواجد الثنائي بصورة شبه مستمرة برفقة بعضهما، وكذلك نشر صورة شيرين، وحسام من خلال حساب “حسين حبيب”، والد حسام مع تعليق:”ابني وعروسته”، ليعود ويصرح بعد قليل أنه كان يمزح قائلًا:”كنت بهرز”.