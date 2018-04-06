بالصور والفيديو.. شاهد تفاعل السعوديات مع محمد حماقي

شهد حفل الفنان محمد حماقي تفاعلًا كبيرًا من الجمهور السعودي، في أول إطلالة للمطرب المصري بالمملكة، حيث أدى مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة، وسط ترديد الجمهور لاسيما من الفتيات لكلمات الأغاني.

وأحيا محمد حماقي، حفله الأول في السعودية، أمس الخميس، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

واتسم الحفل بالحضور الكبير والتجهيزات الضخمة، وهو الأمر الذي نال إعجاب الحضور وأسهم في التفاعل بين حماقي ومحبيه على أنغام أغانيه الرومانسية والسريعة.

وأعرب حماقي عن سعادته بأول حفل له في السعودية، كما أعرب عن شكره للجمهور الواسع الذي شهد الحفل.