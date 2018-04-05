يحيى بيازي يكشف عن مجموعته الشعرية وجديده بالدراما التلفزيونية (فيديو)

كشف النجم السوري يحيى بيازي عن نيته إطلاق مجموعة شعرية قريبًا بصوته على قناته الخاصة على موقع يوتيوب، بعنوان “ياشام شو بحب البنت فيك”.

وأضاف بيازي، في حديث خاص مع “إرم نيوز”، أن رغبته في إطلاق المجموعة الشعرية بصوته وليس طباعة، تأتي كتجربة جديدة ومختلفة.

كما كشف عن مشروعه الكتابي لمسلسل تلفزيوني فكرة النجمة أمل عرفة، يحمل اسم “9 شهور”، يتحدث عن الأم ومشاعرها والهواجس التي تنتابها عندما تصبح أمًا.

من جانب آخر، أوضح النجم السوري أنه أنهى تصوير دوره في مسلسل “وهم” مع المخرج محمد وقاف، بينما يواصل حاليًا تصوير مشاهده في مسلسل “أولاد الشر” مع المخرج طارق سواح.