شائعة وفاة حياة الفهد.. صدمة كشفت وفاء جمهور الفنانة الكويتية

أبان الاستياء الواسع لجمهور الفنانة الكويتية حياة الفهد من انتشار إشاعة خبر وفاتها في وسائل الإعلام، عن مدى شعبيتها بين الشعوب العربية، وخاصة في منطقة الخليج.

وصب جمهور الفنانة الكويتية القديرة جام غضبه على من يقف وراء الشائعة، التي أزعجت محبي حياة الفهد، وأربكت الوسط الفني وزملاء المهنة، في الكويت وخارجها.

ورغم أن الفهد نفت بنفسها خبر الوفاة، عبر نشرها صورة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، لطمأنة جمهورها، إلا أن جمهور الفنانة لاحق بتعليقاته مصدر الشائعة، مستنكرًا هذا الفعل الذي وصفه معلقون بـ”الحقير”.

وكتب الممثل السعودي الشاب طلال السدر على حسابه بموقع “تويتر” قائلا “كذبة إبريل القبيحة من حيوان حقير وضيع. الله يطول بعمر أم سوزان بصحة و العافية”.

كذبة ابريل القبيحة من حيوان حقير وضيع. الله يطول بعمر ام سوزان بصحة و العافية. #وفاة_حياة_الفهد — طلال السدر (@TAlsider) April 4, 2018

وعلق الناشط عادل الشمالي على الشائعة بالقول “بسم الله عليك يا أمنا فداك كل عداك وأقول حق الي طلع الإشاعة خاف ربك حرام عليك الي سويته وترى حركتك هذه سخيفة والله يعينك على عقلك الله يطول في عمرك امنا الغالية ويفدونك كل الي يكرهونك”.

ونشر آخرون الصورة الجديدة وصورًا قديمة من أعمال حياة الفهد، مهنئين بالسلامة، وكتب أحد المحبين للفنانة الكويتية “حياة الفهد سيدة الشاشة الخليجية والعربية دومًا وأبدًا بصحة وسلامة”.

وتعد الفهد إحدى أشهر الفنانات في الكويت والخليج العربي، وإضافة إلى مسيرتها الطويلة والثرية في التمثيل فهي كاتبة وسيناريست، ولها محاولات شعرية.

ودخلت الفهد عقدها السابع، لكن عطاءها الفني مازال مستمرًا، ولها موعد لا تخلفه في رمضان، حيث تقدم الموسم المقبل مسلسلًا جديدًا من الدراما الاجتماعية بعنوان “حصة قلم”، تجسد فيه دور سيدة مصابة بفقدان الذاكرة (الزهايمر).