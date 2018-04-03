هذه حقيقة وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد

نفى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صحة ما تم تداوله عن وفاة الفنانة الكويتية، حياة الفهد، مؤكدين أنها “مجرد شائعات”، وأنّ “الفنانة الكبيرة بخير”.

وتداول النشطاء مقطعًا صوتيًا للفنانة الكويتية شيماء علي، نفت فيه صحة تلك الأنباء:

“عاجل | شيماء علي تنفي خبر وفاة الفنانة القديرة حياة الفهد” : https://t.co/WfBTRInoKS — Aissi Zakaraie (@Aissi_Zakariae) April 3, 2018

وأثارت شائعة وفاة الفهد ضجة بين جمهورها ومحبيها الذين عبروا عن استيائهم لتداول الأخبار غير الصحيحة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك تداولت بعض الحسابات الإلكترونية تصريحات للفنانة حياة الفهد، نفت فيها خبر وفاتها، قائلة:”أنا بخير، وذهبت اليوم إلى الصالون لعمل تسريحة شعر جديدة.. وسأغادر يوم غدٍ إلى القاهرة لتكريمي”.

وتعتبر حياة الفهد الملقبة بـ”سيدة الشاشة الخليجية” من أبرز فنانات الخليج، حيث بدأت التمثيل في ستينيات القرن الماضي، إضافة إلى مشاركتها بكتابة بعض الأعمال التلفزيونية.