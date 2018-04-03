مايا دياب تهاجم فضل شاكر: “إرهابي وقح”

شنت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، هجومًا حادًا على مواطنها الفنان فضل شاكر، حيث نعتته على صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” بـ”الإرهابي الوقح”.

وكتبت “دياب” تغريدتها تأييدًا لهاشتاغ #فضل_شاكر_إرهابي على موقع “تويتر”، حيث علّقت: “#فضل_شاكر_إرهابي وقح صراحةً”.

وجاء تعليق مايا في إطار الحملة التي شنها ناشطون على التصريحات الأخيرة لفضل شاكر، والذي صرح فيها بنيته العودة للغناء، وبراءته من التهم المنسوبة إليه.

لكن تعليق الفنانة اللبنانية أثار جدلًا كبيرًا، وانقسم متابعوها إلى فريقين، منهم من انتقدها وهاجمها لتعليقها، ومنهم من أيدها.

وأثارت مقابلة فضل شاكر ردودًا أخرى، حيث وعلى خلاف “دياب” رحبت المغنية السورية سارة فرح بعودة فضل شاكر للساحة الفنية، قائلة: “خلّيني أحكي شي يمكن يعرضني لمشاكل كتير فعليّة بس رح أحكيه.. وبعيدًا عن السياسة كل البعد فضل شاكر يالطيف شو بكيت لما سمعتك عم تغني من جديد وإن شاء الله بتقبروا قلبي أنت وأصالة نصري ما احلى صوتكن شو بيشفي الروح ومارح حبكن عالسكت لا أنا مغرمة ب فنكم وعلى العلن بقولا شكرًا لوجودكن”.

وسبق أن أطل فضل شاكر في وثائقي “حكاية طويلة” والذي عُرض على 3 أجزاء، متحدثًا عن نيته تسليم نفسه للقضاء اللبناني شرط أن يضمن محاكمة عادلة، مؤكدًا على براءته ونيته العودة مجددًا للغناء.