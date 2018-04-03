ويني مانديلا ترحل عن العالم بعد طريق طويل من النضال و التهم

توفيت ويني مانديلا، الزوجة السابقة للزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا ، عن عمر يناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض .

الخبر أعلنه الناطق الرسمي باسمها فيكتور دلاميني، في بلاغ صحفي جاء فيه :”نخبر العموم ببالغ الأسف ، أن السيدة ويني ماديكيزيلا مانديلا توفيت في مستشفى ميلبارك بجوهانسبورغ يم الاثنين 2 ابريل”.

اشتهرت ويني مانديلا باسم “والدة الأمة ” ، بسبب نضالها ضد سلطات الابارتايد العنصرية في جنوب إفريقيا ، منذ زواجها بنيلسون مانديلا سنة 1958، وطيلة 27 عاما قضاها في السجن بعدما حكم عليه بالمؤبد.

وتعرضت ويني بدورها للسجن و الإقامة الجبرية و النفي في إحدى القرى بمعزل عن العالم.

لكنها استمرت في تحديها لسلطات الابارتايد، مما جعلها تتحول إلى رمز للنضال ضد الاستعمار و العنصرية في العالم كله.

لكن وجهت لها اتهامات بالتحريض على القتل و العنف، عندما قالت إن شعب جنوب إفريقيا عليه أن يتحرر باستعمال “أعواد الثقاب”، وتكررت في ذلك الوقت حالات الانتقام من الذين نعتوا بالخونة لموالاتهم للابارتايد، بحرقهم أحياء بعد وضع عجلة مطاطية حول أعناقهم.

كما قربت ويني منها مجموعة من الشباب لحراستها ، وكانوا يلجؤون إلى أساليب جد عنيفة .

واتهمت سنة 1991 بالضلوع في عملية اختطاف مناضل شاب، وأصدر القضاء حكمه عليها بالسجن لمدة 6 سنوات، لكن العقوبة خفضت بعد ذلك لتتحول إلى غرامة مالية فقط.

وشغلت ويني مانديلا منصب نائب وزير الثقافة في الحكومة التي ترأسها زوجها سنة 1994 ، لكن تم إعفاؤها منه بعد سنة بتهمة التمرد.

كما اتهمت بالغش وهي ضمن قيادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، لكنها عادت للسياسية بعد 4 سنوات من ذلك، وتمكنت من الحصول على مقعد في البرلمان مع كل ولاية، لكنها كانت تتغيب كثيرا عن حضور الجلسات، وتصر على الدفاع عن الفقراء بقوة مع أنها كانت تعيش حياة البذخ.

وفي سنة 1998، قررت لجنة الحقيقة و التصالح المكلفة بالنظر في جرائم سياسة الابارتايد ،أن ويني مانديلا “مسؤولة سياسيا و أخلاقيا عن الخروقات الكبيرة لحقوق الإنسان”.

وقال عنها الأسقف “ديزموند توتو” الحاصل على جائزة نوبل للسلام :”كانت زعيمة رائعة للنضال ورمزا للتحرير، لكن شيئا فظيعا حصل”.

وتم الطلاق بين ويني ونيلسون مانديلا سنة 1996، وكانت أبرز منتقد للاتفاق الذي عقده نيلسون مانديلا مع سلطات الابارتايد، وعلقت عليه بالقول :”مانديلا تخلى عنا”.

واستمر خلافهما حتى بعد وفاته سنة 2013، حيث حرمها من الميراث، مما جعلها تلجأ إلى القضاء لخوض معركة شرسة من أجل استعادة منزل العائلة من الورثة، لكن المحكمة رفضت طلباتها قبل فترة قصيرة من وفاتها.