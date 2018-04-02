فنان عالمي يقيم حفلًا فنيًا في الظهران السعودية (فيديو)

كشفت هيئة الترفيه السعودية، اليوم الإثنين، أنها ستقيم حفلًا فنيًا يحييه الفنان العالمي، ذو الأصول العربية، مساري، وذلك في مدينة الظهران السعودية.

ويقيم مساري حفله الأول في المملكة، وقد سبقه في ذلك الفنان تامر حسني بحفل جذب آلاف السعوديين من الشباب والفتيات.

وقال حساب “روزنامة الترفيه” التابع للهيئة في تغريدة له عبر “تويتر” اليوم: “موعدنا الفنّي القادم راح يجمع الفنان مساري مع جمهوره في #الظهران على مسرح معارض الظهران يوم الجمعة 6 أبريل”.