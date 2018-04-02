ظافر العابدين: أحداث “ليالي أوجيني” في الأربعينيات.. وهذا سر إعجابي بالعمل

ينتقل الأسبوع القادم الفنان التونسي ظافر العابدين من القاهرة إلى محافظة بورسعيد، لتصوير مشاهد جديدة في مسلسله “ليالي أوجيني”، والذي تقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

وفي تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، قال ظافر العابدين: “تدور أحداث المسلسل في فترة الأربعينيات، وتمت الاستعانة بمصممة الأزياء ياسمين القاضي، لتصميم ملابس تناسب وتتلاءم مع فترة الأربعينيات”.

وتابع العابدين: “سر إعجابي بهذا العمل هو أنه يدور في حقبة زمنية ماضية، وهذا يدفع الممثل إلى التعايش والقراءة عن أجواء لم يشاهدها أو يعاصرها”.

وعن التعاون مع الشركة المنتجة للمرة الثانية: “بالفعل يعد هذا هو التعاون الثاني مع الشركة المنتجة بعد مسلسل “حلاوة الدنيا” وسعيد بهذا التعاون لأن الشركة توفر كل الإمكانيات لعمل فني مميز”.

وعن المنافسة في شهر رمضان، قال: “في حقيقة الأمر لا أشغل بالي بالمنافسة، فأنا أجتهد لتقديم أفضل ما لدي وأتمنى أن ينال أدائى إعجاب الجمهور”.

وبشأن اتخاذ العمل من “فورما إسبانية”، قال: “لا يوجد أي عيب أو خطأ في الأمر، لأن الكتابة مصرية خالصة، وأثق في أن العمل سوف يحقق نجاحًا كبيرًا، لأنه مثير ورومانسي، ويرصد بطولات الشعب المصري ضد الاحتلال الإنجليزي”.

يذكر أيضًا أن المسلسل تشارك في بطولته أمينة خليل، ومن إخراج هاني خليفة.