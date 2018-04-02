بالفيديو.. الفنانة أمل رزق تناشد السيسي: “إلحقوني أنا بموت”

بثت الفنانة أمل رزق مقطع فيديو على حسابها الرسمي في ” فيسبوك”، ناشدت فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الصحة المصري “لإنقاذها من الموت”.

وظهرت أمل في الفيديو وعلى وجهها علامات الإعياء الشديد، وأظهرت جهاز التنقيط الوريدي في يدها ما يبين سوء حالتها الصحية، مناشدة وزير الصحة بتسهيل دخولها إحدى غرف الرعاية المركزة بأحدى مستشفيات منطقة الشروق.

وقالت: “أنا بموت.. زوجي يمر بي على المستشفيات منذ الفجر، دون أمل في إيجاد سرير لها بغرفة العناية المركزة”.

وأضافت: “الحقوني أنا بموت ومش لاقية سرير في الرعاية في مستشفى الشروق وجوزي بيلف بيا من الفجر على المستشفيات، أنا بناشد وزير الصحة يلحقني أنا أمل رزق.. الحقوني أنا بموت”.

وذكرت أنها توجهت لأكثر من مستشفى ولم تجد أطباء يسعفونها.