للمرة الأولى.. أحلام تبكي في”ذا فويس” بسبب هذا المتسابق (فيديو)

للمرة الأولى منذ انضمامها لفريق التحكيم في برنامج “ذا فويس” الذي يعرض على فضائية”إم بي سي”، صعدت الفنانة الإماراتية أحلام، إلى المسرح لتقدم اعتذاراً لأحد أعضاء فريقها بعد أن قررت اختيار منافسه في مرحلة المواجهة المباشرة، لتبكي على المسرح.

وصعد إلى المسرح من فريق أحلام كل من المتسابق السعودي عبد الرحمن المفرج، في منافسه مع العراقي على رشيد، لأداء أغنية “مذهلة”للفنان محمد عبده “فنان العرب”، حيث أن المفرج ورشيد ،كلاهما في فريق أحلام، إلا أنها مجبرة على اختيار أحدهما للوصول إلى مرحلة العروض المباشرة.

واختارت أحلام،الملقبة بـ”الملكة” المتسابق السعودي عبد الرحمن المفرج، إلا أن أعربت الفنانة إليسا عن رغبتها في انضمان رشيد إلى فريقها”وفقاً لما هو مسموح به في البرنامج خلال هذه المرحلة”، إلى حانب إعلان المطرب محمد حماقي رغبته أيضاً في انضمام رشيد، كذلك الفنان عاصى الحلاني.

وصعدت أحلام إلى المسرح من أجل الاعتذار لعلي رشيد على عدم اختيارها له، ولكنها أكدت له أنها كانت تثق في خطف المدربين له وهو ما حدث، قائلة ” أنا بختار عبد الرحمن وأنا متضايقة”.

واختار على رشيد الانضمام إلى فريق الفنان محمد حماقي، ليكمل معه المراحل القادمة من المنافسة.

يذكر أن المرحلة الثانية من البرنامج وهي مرحلة “المواجهة المباشرة” انتهت، ويتبقى المرحلة الثالثة والأخيرة وهي “العروض المباشرة”، وستبدأ في مساء السبت السابع مع أبريل.