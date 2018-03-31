اعتقال صهر الأمير ويليام في باريس بتهمة اغتصاب قاصر

تعرضت العائلة الملكية في بريطانيا لفضيحة جديدة، ويتعلق الأمر هذه المرة بـ”ديفيد ماتوس”، حما بيبا ميدلتون، شقيقة كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام ، حيث ذكر موقع “لاديبيش” الفرنسي ، أن الشرطة ألقت القبض عليه بتهمة اغتصاب قاصر.

وذكر الموقع استنادا إلى مصادر أمنية ، أن المليونير البالغ من العمر 74 عاما ،احتجز يوم الثلاثاء الماضي بمقر لواء حماية القاصرين في باريس.

ووجهت إليه رسميا يوم الخميس تهمة “اغتصاب قاصر من طرف شخص له سلطة على الضحية”، وتم وضعه تحت المراقب القضائية.

فيما صرح يوم الجمعة ناطق رسمي باسم العائلة لصحيفة “ذا ديلي تلغراف”، أن دفيد ماتوس ينفي بشكل قاطع كل تلك المزاعم، و التهمة المخزية الموجهة إليه.

و الشكوى التي وضعتها الضحية سنة 2017 ، تتعلق بوقائع جرت سنتي 1998 و 1999 حسب المشتكية.

وارتبطت بيبا ميدلتون بمدير صندوق الاستثمار المليونير البريطاني جيمس ماتوس، في حفل زفاف فاخر يوم 20 مايو 2017 ،بحضور الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون شقيقة العروس.

وجيمس هو أحد الأبناء الأربعة للمتهم ديفيد ماتوس، الذي اكتسب ثروته من عمله كسائق سباق محترف، واستثمرها في فندق على جزيرة “سان بارتيلمي” الفرنسية التي يؤمها الكثير من المشاهير، وهو في الأصل من وسط متواضع ، كان ميكانيكي سيارات ووالده عاملا في مناجم الفحم.