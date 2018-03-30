بالفيديو.. هيا الشعيبي تهدي غدير السبتي هذه المفاجأة

فاجأت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مواطنتها غدير السبتي في منزلها وغناء “الزفة” هدية لها عقب زواجها الذي احتفلت به مطلع هذا الأسبوع.

ووثقت هيا عبر مقاطع “سناب شات” استقبالها لغدير، التي حلت ضيفة هي وزوجها على الشعيبي في منزلها، وهي تغني لها أغنية “الزفة” بصحبة صديقات، إذ انطلقت زغاريدهن، بينما بدت غدير سعيدة للغاية ومتفاجئة.

وقد وثقت هيا ظهورها مع زوج غدير المخرج أحمد الفردان قائلة: “مخرجنا ألف ألف مبروك، منك المال ومنها العيال، يعني مادري أش أعبر المفروض أنا اللي أييكم، انتم اللي زرتوني”.

فرد عليها الفردان بقوله: “نحن سعيدون بتواجدنا وياكم”.

يذكر أن الفنانة الكويتية غدير السبتي اضطرت إلى قطع عطلة شهر عسلها لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسلها الذي سيعرض في رمضان هذا العام.