بتهمة “الاعتداء الجنسي”.. النجم “بيل كوسبي” أمام القضاء للمرة الثانية

المصدر: ا ف ب‎

تنطلق في التاسع من نيسان/أبريل جلسات محاكمة الممثل الأمريكي بيل كوسبي، المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية، في حال أنهت المحكمة اختيار أعضاء لجنة المحلّفين، بحسب ما أعلن مصدر قضائي.

ويعتمد انطلاق الجلسات أيضًا على قرار القاضي ستيفن أونيل حول آخر طلبات الطعن المقدّمة من جهة الدفاع، علمًا أنه أهمل معظمها حتى الآن.

وهذه المحاكمة هي الثانية لبيل كوسبي بعدما ألغيت الأولى، التي كانت مقررة في حزيران/يونيو الماضي وأدت إلى انقسام هيئة المحلّفين.

وبعد إلغاء المحاكمة الأولى، استعان بيل كوسبي بالمحامي توم ميزيرو الذي اشتهر على وجه الخصوص بالدفاع عن نجوم تمت تبرئتهم، لا سيما مايكل جاكسون عام 2005، الذي كان متهمًا بـ انتهاكات جنسية على قاصر.

ولا يحاكم بيل كوسبي في هذه القضية سوى بتهمة الاعتداء الجنسي على اندريا كونستاند، بعدما خدرها عام 2004، بحسب اتهاماتها.

وسبق أن اتهمت عشرات النساء الممثل الشهير بالاعتداء الجنسي قبل عقود طويلة، لكن معظم هذه التهم سقطت بالتقادم.

وتصل العقوبة في هذه القضايا إلى السجن 30 عامًا.