تزوج من امرأتين فحرم من الجنسية.. فنان يروي قصته (صورة)

كشف الملحن والمغني ميتر غيمس، المعروف لدى عشاق موسيقى الراب عبر العالم، لمجلة “كلوزر” الفرنسية، أنه لم يحصل بعد على الجنسية الفرنسية، رغم أنه هاجر إلى فرنسا قادمًا من الكونغو، وهو في سن الثانية من عمره، إذ رفضت السلطات الفرنسية منحه الجنسية لزواجه من امرأتين في نفس الوقت.

والمغني ميتر غيمس الكونغولي الأصل المتزوج منذ 2005 من سيدة يعرفها الفرنسيون باسم “ديم ديم”، وسبق أن ارتبط رسميًا بفرنسية مقيمة في المغرب، وله منها 4 أبناء، إلا انه لم يطلقها أبدًا.

وتنص المادة L313-11 في القانون الفرنسي لدخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، على عدم منح الجنسية الفرنسية لأشخاص في حالة “تعدد الزوجات” والجمع بينهما في نفس المنزل، ورغم أن زوجتَي المغني غيمس لا تقيمان في فرنسا، إلا أن السلطات الفرنسية لم تمنحه جنسيتها.

ويبدو أن ميتر غيمس البالغ من العمر 31 عامًا، لا ينوي التنازل عن أي واحدة منهما من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية، إذ سبق أن صرح في برنامج على إذاعة “اوروب1” قائلًا: “أشعر أنني فرنسي في الواقع، فأنا أتحدث اللغة الفرنسية وأحبها، وأحد سفرائها في العالم”.

ويحظى ميتر غيمس بصداقة عدد من الشخصيات العالمية، من بينها العاهل المغربي الملك محمد السادس، إذ سبق أن نشرت لهما عدة صور معًا، سواء في المغرب أو فرنسا.