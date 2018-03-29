كاظم الساهر يفتتح الدورة الـ17 لمهرجان “موازين”

أعلنت إدارة مهرجان “موازين إيقاعات العالم”، الخميس، أن الفنان العراقي كاظم الساهرسيفتتح منصة الأغنية العربية للدورة الـ17 للمهرجان المقررة في 22 حزيران / يونيو المقبل بالرباط، فيما سيفتتح الهولندي مارتن جاريكس منصة الأغنية الغربية في نفس اليوم.

وكشفت إدارة المهرجان، وهو أكبر مهرجان موسيقي في المغرب، في بيان لها، عن برنامج اليوم الأول للمهرجان والذي يضم سبع حفلات تقام بالتزامن على خمسة مسارح.

وسيفتتح الساهر حفله ضمن برنامج الموسيقى الشرقية بالمهرجان في فضاء “النهضة”، بينما يقدم جاريكس حفله ضمن برنامج الموسيقى الدولية على منصة “السويسي”.

وفي المساء ذاته يقدم عازف الجيتار الغاني إيبو تيلور حفله على مسرح أبو رقراق ضمن برنامج الموسيقى الأفريقية، فيما يقف عازف الكمان اللبناني من أصل أرميني آرا ماليكيان على مسرح محمد الخامس ضمن برنامج (الاكتشافات).

أما البرنامج المغربي، فيشمل 3 حفلات في الافتتاح على منصة سلا القريبة من الرباط، يتشارك فيها مع المغنين كرافاطا وإيهاب أمير وأمين تمري.

وأصبح المهرجان منذ تأسيسه العام 2001 من أكبر المهرجانات الموسيقية في المغرب والعالم العربي.

ويتحول المهرجان الذي ينظم على مدى تسعة أيام من كل عام في مدينتي الرباط وسلا، إلى مسرح لملتقيات متميزة بين الجمهور وتشكيلة من الفنانين المرموقين.

يذكر أن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم، تستمر في الفترة الممتدة بين 22 و30 حزيران/ يونيو.