بالفيديو.. الفنانة بلقيس تعلق على معلم سعودي سمح لطلابه بهذه اللعبة

بلقيس فتحي تتحدث عن معلم سعودي يسمح لطلابه بلعب البليستيشن يوم #الخميس إذا انتهوا من واجبهم .. مارأيكم ؟؟؟ ….. #مشاهيرtv #مشاهير #بلقيس #سناب_شات #السعودية #الامارات #دبي

A post shared by مشاهير Tv (@mshaheertv) on Mar 29, 2018 at 10:59am PDT