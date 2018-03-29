بالفيديو.. الفنانة بلقيس تعلق على معلم سعودي سمح لطلابه بهذه اللعبة

كشفت الفنانة اليمنية، بلقيس فتحي، عن قصة لمعلم اعتبرتها نموذجًا يحتذى في المملكة العربية السعودية.

وعبر مقاطع “سناب شات”، روت بلقيس كيف تمكّن معلم سعودي من جذب طلابه لاكتساب العلم بحماس.

وقالت بلقيس إنه ” نموذج رائد، معلم بالسعودية يعامل طلابه بطريقة فريدة كل يوم خميس، إذا انتهوا من القراءة والإملاء بمستوى رائع، يخليهم يلعبون بلاي ستيشن بالصف ليحفزهم أكثر، هو يعتمد على نظام المكافأة، لهذا طلابه يحبونه”.

يذكر أن الفنانة بلقيس تعيش فترة سعيدة حاليًا من حياتها، وذلك لكونها تنتظر مولودًا، وأعلنت أنها ستطلق عليه اسم “تركي”.