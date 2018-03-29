بعد أيام على زفافها.. غدير السبتي تقطع “شهر العسل” لهذا السبب (فيديو)

كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي عبر مقاطع “سناب شات” السبب الذي اضطرها لقطع إجازة شهر عسلها والعودة بعد يومين فقط من زواجها.

وبدأت غدير كلامها، بشكر كل من قام بدعمها في حفل الزفاف، وكل من حضر حفلها سواء من داخل الكويت أو من خارجها: “شكرًا على محبتكم، والله ما تقدرون شكثر انا سعيدة ومستانسة، شكرا على كل اللي جاني من برة الكويت او من داخل الكويت وغطوا عرسي”.

وتابعت، مبينة سبب قطع شهر عسلها: “يومين من عرسي، المفروض انا باريس انا بسيشيل، مافيه يومين رايحة اصور، بعد يومين تقطعون عرسي؟ بس شو نسوي هاي ضريبة التمثيل”.

لكنها بيّنت لاحقًا، أنها فعلت ذلك بالاتفاق المسبق مع فريق العمل، حيث سبق ومنحوها 4 أيام للزفاف، خاصة أنهم في مرحلة تصوير عمل لرمضان، وأوضحت: “بس حرام صدق ما قصروا معاي، قبل العرس عطوني اربع ايام اخلص عرسي”، موجهة شكرها لفنانات قمن بتأدية دورها في موقع التصوير تقديرًا لظروف زواجها.

يذكر أن الفنانة غدير السبتي احتفلت يوم الأحد الماضي بزواجها من المخرج أحمد الفردان، في عرس حضره العديد من فناني الخليج.