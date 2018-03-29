بعد موجة “البلطجة”.. الرومانسية تعود إلى الدراما المصرية

سيطرت خلال الفترة الأخيرة مشاهد البلطجة والإثارة على الدراما المصرية، حتى بات العنف موجودًا في أغلب الأعمال الدرامية، وغابت كليًا الدراما الاجتماعية، والتي تناقش القضايا الاجتماعية بأسلوب هادئ وبعيد عن المبالغة.

ويبدو أن صناع الدراما أدركوا أن موضة البلطجة لم تعد جاذبة ومثيرة، لذا بدأ يظهر تحول في الدراما المصرية هذا العام، بالعودة للرومانسية في عدد من الأعمال الدرامية المهمة ومنها:

اختفاء

تراهن الفنانة نيللي كريم هذا العام على الرومانسية وتقدم مسلسلاً بعنوان “اختفاء” والذي تجسد من خلاله دور دكتورة جامعية تقيم في روسيا، وتتعرض لظروف غريبة على إثرها يختفى زوجها في ظروف غامضة، ومن فرط حبها له ترفض العودة لمصر، وتحاول حل لغز اختفائه.

العمل من تأليف وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج “العدل جروب”.

فرصة أخيرة

مسلسل “للحب فرصة أخيرة”، للفنانة داليا البحيري، والجاري تصويره حاليًا، حيث سيبدأ عرضه بالتزامن مع استمرار تصويره، يشارك في بطولته فراس سعيد وهبة الأباصيري ومراد مكرم وهند عبد الحليم وريم سامي وسلمى الكاشف وندى الألفي وأمل رزق وأميرة العايدي وأحمد عبد الله وجوليا التونسية وحنان يوسف وعمر زهران وتأليف شهيرة سلام وإخراج منال الصيفي وإنتاج مصر للسينما.

والعمل تدور أحداثه حول محمود وليلى، اللذين يتقابلان من خلال العمل، فيقع كل منهما في حب الآخر، ولكن هذا اللقاء جاء متأخرًا، فكل منهما ملتزمان بالعديد من الواجبات تجاه أشخاص آخرين في حياتهما، لذا تظهر العديد من العقبات أمام هذا الحب، بالإضافة إلى وجود العديد من علاقات الحب والعاطفة حولهما، فالكل يبحث عن فرصة لتلك الحالة التي يتمنى أن يعيش فيها الجميع.

قانون عمر

تظهر الرومانسية هذا العام بوضوح في مسلسل “قانون عمر” بطولة الفنان حمادة هلال، ويجسد من خلاله دور شاب من الطبقة المتوسطة يتعرض لظروف صعبة وضغوط، وتقف بجانبه فتاة وتسانده في محنته والعمل يجسد قيمة الوفاء في عاطفة الحب.

العمل بطولة إيمان العاصي وفاطمة ناصر ومصطفى أبو سريع، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق.

منطقة محرمة

يضم مسلسل “منطقة محرمة” 5 وجوه نسائية وهن أمل بشوشة وحنان مطاوع وسميرة مقرن وكارولين عزمي وإنجي شرف، ويجسد خالد النبوي بطل العمل دورَ إعلامي كبير وفي حياته 5 نساء والعمل يدور في إطار رومانسي اجتماعي، وهو من تأليف محمد بكير وإخراج يوسف حسن.