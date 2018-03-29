“الخطايا العشر” يعيد الفنانة البحرينية هيفاء حسين من الاعتزال

تراجعت النجمة البحرينية، هيفاء حسين، عن قرار اعتزالها الفن، الذي أعلنته مطلع العام الجاري، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” وأثار جدلًا واسعًا وقتها.

عودة هيفاء ستكون من خلال مسلسل “الخطايا العشر”، المقرر مشاركته في السباق الدراما الرمضانية المقبل، إذ أعلنت هيفاء عودتها للفن، عقب نشرها أول صورة لها عبر “إنستغرام”، تجمعها بصناع مسلسلها الجديد.

وكانت الفنانة البحرينية حين أعلنت اعتزالها تركت الباب مواربًا أمام عودتها للفن مجددًا، بعد أن اشترطت إيجاد نص جيد يعود على المجتمع بفائدة، بحسب ما نشرته على “إنستغرام”.

وعلى ما يبدو أنها استمعت لرغبة جمهورها وزملائها بالوسط الفني، لتعود مرة أخرى إلى الفن، بعد إعلانها الاعتزال بشكل نهائي.

“مسلسل الخطايا العشر”، بطولة عبد المحسن النمر، روان الصايغ، وسعود بوشهري، وعبد الله بوشهري، وإخراج علي العلي، وسيناريو وحوار حسين المهدي.