ليلى علوي تكشف سر ابتعادها عن الدراما والعودة للسينما

قالت الفنانة المصرية ليلى علوي إنها فضلت هذا العام الابتعاد عن الدراما التلفزيونية والعودة إلى شاشة السينما من خلال فيلم “التاريخ السري لكوثر”، والذي يرى عدد كبير من النقاد أنه سيكون مثيرًا للجدل وقت عرضه؛ بسبب موضوعه الشائك، والآراء التي يطرحها المؤلف محمد أمين من خلال أحداثه.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”: “تحمست للفيلم بسبب الجرأة التي كتب بها محمد أمين السيناريو، والتي تؤكد أن الفن يستطيع أن يناقش كل القضايا بأسلوب ناعم ومؤثر في الوقت ذاته، حيث يتناول الفيلم الفهم الخاطئ لدى البعض بشأن العديد من الأمور الدينية والفتاوى التي أحدثت جدلًا كبيرًا في المجتمع المصري، كما تحمست للعمل أيضًا لأنه يضم عددًا كبيرًا من الفنانين الذين يمتلكون موهبة فنية من العيار الثقيل، مثل زينة ومحسن محيي الدين وفراس سعيد”.

وعن ملامح الشخصية التي تجسدها في العمل قالت: “أجسد دور دكتورة جامعية متشددة في كل آرائها الدينية وهذا الأمر يجعلها تدخل في صدام كبير مع كل من حولها، وقد استغرقت وقتًا طويلًا من أجل التحضير للشخصية، حيث شاركت في العديد من بروفات التحضير قبل بدء التصوير لأن الشخصية جديدة ولم أقدمها من قبل”.

واختتمت ليلى علوي أن الفيلم ما زال في مرحلة التصوير، والعرض التجاري أمر يتعلق بالشركة المنتجة وخريطة التوزيع، متمنية أن يلحق بموسم عيد الفطر المقبل.