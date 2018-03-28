محامي الممثلة الإباحية “ستورمي” يسعى إلى استدعاء ترامب للإدلاء بإفادته

المصدر: ا ف ب

قال محامي ستورمي دانيالز، ممثلة الأفلام الإباحية التي تزعم أنها أقامت علاقة جنسية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاربعاء، إنه يرغب في استدعاء ترامب للإدلاء بإفادته بشأن اتفاق سري وقّعته معه دانيالز.

وقدم المحامي مايكل افيناتي طلبًا، الثلاثاء، لمحكمة لوس انجليس التي تنظر في القضية التي رفعتها دانيالز؛ للسعي إلى إلغاء الاتفاق.

ويطلب المحامي من المحكمة أن تأمر ترامب ومحاميه الشخصي مايكل كوهين بالحضور لتقديم إفادات لمدة ساعتين أمام المحكمة.

وكانت دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، وقّعت اتفاقًا سريًا قبل أيام من انتخابات الرئاسة 2016 مقابل 130 ألف دولار.

إلا أن محاميها يقول إن الاتفاق لاغٍ؛ لأن ترامب لم يوقع عليه، بينما يقول كوهين إنه دفع المبلغ لدانيالز بنفسه.

وقال افيناتي في تغريدة: “سيتم الاستماع إلى الطلب في 30 نيسان/أبريل 2018. ونحن واثقون بأن المحكمة ستسمح بالطلب بعد تطبيق سابقة في المحكمة العليا”.

وقال البيت الأبيض، الإثنين، إن ترامب “نفى بقوة ووضوح وباستمرار” المزاعم بشأن إقامته علاقة جنسية مع دانيالز.

وروت دانيالز في مقابلة مع الصحافي اندرسون كوبر، ضمن برنامج “60 دقيقة” تم بثها الأحد على شبكة “سي بي اس”، أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب مرة واحدة فقط في تموز/يوليو 2006، ولم يكن قد مضى على زواجه من ميلانيا ترامب سوى عام ونصف العام، وعلى ولادة ابنه بارون سوى أربعة أشهر.