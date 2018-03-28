هل منعت السعودية المطربة اللبنانية يارا من دخول أراضيها؟

كشفت المطربة اللبنانية يارا، للمرة الأولى، حقيقة ما تردد من إشاعات بشأن منع دخولها للمملكة العربية السعودية، بسبب غنائها في قطر، نافية هذا الأمر، مؤكدة أنها تتلقى الكثير من العروض لإحياء الحفلات في السعودية وليس هناك أي مشكلة من دخولها الأراضي السعودية.

وتحدثت المطربة اللبنانية، التي حلت ضيفة على برنامج “بصراحة” التي تقدمه الإعلامية باتريسيا هاشم على إذاعة “فايم إف أم” عن أحدث أعمالها، ومشاركتها في لجنة تحكيم برنامج “نجوم بلا حدود” الذي يعرض على قناة “الآن”.

وبشأن تجميد أغانيها وأخبارها في قنوات وإذاعات MBC و”وناسة” الموسيقية وإن كان هناك منع، ردت: “ما بعرف ممكن جدًا”.

وتعرضت يارا ومروان خوري وجوزيف عطية إلى تجميد أغانيهم وأخبارهم على قنوات وإذاعات MBC بسبب غنائهم في قطر.

إلى ذلك كشفت يارا أنها قد تخوض أولى تجاربها التمثيلية، وذلك بعد عرض البطولة عليها في مسلسل سوري-لبناني مشترك، موضحة “أنه حين تكتمل التفاصيل ستعلن عنها”.